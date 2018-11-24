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عماد متعب يدافع عن كريم نيدفيد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:12 ص
عماد متعب يدافع عن كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
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الفجر الرياضي
 
دافع عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق عن كريم نيدفيد لاعب الفريق الحالي بسبب كثرة الانتقادات التي يتعرض لها.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت: "كريم نيدفيد لاعب رائع ومجتهد للغاية وأنا وأعرف إمكانياته بشكل جيد جدًا لكنه مظلوم في الأهلي".

وأضاف متعب: "الأزمة التي تواجه نيدفيد هي توظيفه في مراكز مختلفة عن مركزه الذي يجيد فيه وهو وسط الملعب إلى جانب الدفعه به في أصعب الأوقات، فهو يحتاج للتوظيف الصحيح بدلًا من الظهير الأيمن".

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