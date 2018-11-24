رسميا.. "التعليم" تعلن موعد إجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، رسميًا عن مواعيد إجازة نصف العام، وموعد العودة للدراسة مرة أخرى في بداية الفصل الدراسي الثاني، وخريطة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2018/2019.





كما نشرت الخريطة الزمنية للعام الدراسي على موقعها الرسمي، والتي جاءت على النحو التالي:





- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري السبت الموافق 26 يناير المقبل.

- تنتهي إجازة نصف العام الدراسي الخميس 7 فبراير المقبل.

- تستمر إجازة نصف العام نحو أسبوعين كاملين.

- يعود الطلاب إلى الدراسة بعد إجازة منتصف العام السبت 9 فبراير المقبل.



