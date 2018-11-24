رسميا.. "التعليم" تعلن موعد إجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول
السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، رسميًا عن مواعيد إجازة نصف العام، وموعد العودة للدراسة مرة أخرى في بداية الفصل الدراسي الثاني، وخريطة امتحانات منتصف العام الدراسي الحالي 2018/2019.
كما نشرت الخريطة الزمنية للعام الدراسي على موقعها الرسمي، والتي جاءت على النحو التالي:
- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري السبت الموافق 26 يناير المقبل.
- تنتهي إجازة نصف العام الدراسي الخميس 7 فبراير المقبل.
- تستمر إجازة نصف العام نحو أسبوعين كاملين.
- يعود الطلاب إلى الدراسة بعد إجازة منتصف العام السبت 9 فبراير المقبل.
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