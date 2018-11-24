ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. سيول وأمطار غزيرة تجرف السيارات في أحياء مكة (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:38 ص
عاجل.. سيول وأمطار غزيرة تجرف السيارات في أحياء مكة (فيديو)
سيول وأمطار غزيرة
طباعة
 

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر سيولًا قوية جارية تجرف السيارات في وادي جليل بمكة المكرمة، وهطلت الأمطار الغزيرة على المصلين اليوم في الحرم المكي.

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، تعرضت أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة فجر أمس لأمطار وسيول غزيرة.

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرّمة، صباح اليوم، وما صاحبها من رياح وصواعق رعدية، عن جرف عديدٍ من المركبات، وقطع الكهرباء عن بعض الأحياء، وقطع عددٍ من الطرق بفعل السيول، إلى جانب اجتياح إحدى محطات الوقود، بسبب الرياح، وسقوط أعمدة كهرباء، واحتجاز عددٍ من الأشخاص وإصابة آخرين.

وشهدت العاصمة المقدّسة، هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة ساعة تقريبًا، نتجت عنها سيول جارفة، أغلقت أجزاءً من الطرق الرئيسية وجرفت عديدًا من المركبات وأدّت إلى إتلاف الطبقة الأسفلتية في الأحياء التالية الأكثر تضررًا، وهي "حي وادي جليل والشهداء والزاهر والمقرح وشرائح المجاهدين، وبعض من مخططات الشرائع، والراشدية".


المزيد عن: سيول وامطار سيول امطار السعودية اليوم اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 2:10:02 AM