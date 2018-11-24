عاجل.. سيول وأمطار غزيرة تجرف السيارات في أحياء مكة (فيديو)





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر سيولًا قوية جارية تجرف السيارات في وادي جليل بمكة المكرمة، وهطلت الأمطار الغزيرة على المصلين اليوم في الحرم المكي.





وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، تعرضت أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة فجر أمس لأمطار وسيول غزيرة.





وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مكة المكرّمة، صباح اليوم، وما صاحبها من رياح وصواعق رعدية، عن جرف عديدٍ من المركبات، وقطع الكهرباء عن بعض الأحياء، وقطع عددٍ من الطرق بفعل السيول، إلى جانب اجتياح إحدى محطات الوقود، بسبب الرياح، وسقوط أعمدة كهرباء، واحتجاز عددٍ من الأشخاص وإصابة آخرين.





وشهدت العاصمة المقدّسة، هطول أمطار غزيرة استمرت لمدة ساعة تقريبًا، نتجت عنها سيول جارفة، أغلقت أجزاءً من الطرق الرئيسية وجرفت عديدًا من المركبات وأدّت إلى إتلاف الطبقة الأسفلتية في الأحياء التالية الأكثر تضررًا، وهي "حي وادي جليل والشهداء والزاهر والمقرح وشرائح المجاهدين، وبعض من مخططات الشرائع، والراشدية".







