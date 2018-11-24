تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وواتفورد مجانا

تقام فريق ليفربول ضد واتفورد فى الدورى الإنجليزى لكرة القدم في السعة الخامسة مساء اليوم بمشاركة المصري محمد صلاح، والذى استطاع إثبات وجوده، ليصبح النجم الأول للريدز.





موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي





مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الانجليزي، تقام السبت 24 نوفمبر 2018، فى تمام الساعة الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.





قناة مفتوحة ستقوم بنقل مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي





قنوات بى إن سبورتس الرياضية المشفرة، هي المسؤولة عن نقل مباريات الدورى الانجليزى، ومباراة ليفربول ضد واتفورد، سوف يتم نقلها على الهواء مباشرة، من خلال قناة بي إن سبورت 2 الرياضية beIN Sports 2 HD

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وواتفورد





قناة Idman TV Azerbaijan على القمر الصناعى الاجنبى AzerSpace 46°E وترددها – 11175 H 27500





قناة Varzish Sport HD على القمر TajikistanNSS 57°E وترددها 11565 H 10740Yahsat 52°E – 11785 H 27500



















