عبد الغني: باتريس كارتيرون مدرب مهمل

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن استغناء الأهلي عن بعض لاعبيه المهمين بالإضافة لإهمال كارتيرون المدير الفني المقال لإشراك بعض اللاعبين تسبب في تراجع النتائج.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الأهلي استغني عن بعض اللاعبين المهمين وتخيل أن الأمور ستسير بشكل طبيعي في البطولات التي يشارك فيها".

وأضاف عبد الغني : "كارتيرون هو السبب الرئيسي في مستوى الأهلي كما أنه أهمل الاستعانة ببعض اللاعبين الذي تعاقد معهم الفريق بمبالغ طائلة على رأسهم صلاح محسن".