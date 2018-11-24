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عماد متعب: كارتيرون "معذور" وهؤلاء لا يستحقون اللعب للأهلي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:25 ص
عماد متعب: كارتيرون معذور وهؤلاء لا يستحقون اللعب للأهلي
كارتيرون
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الفجر الرياضي
 
دافع عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل عن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بعد وداع البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعبون لا يستحقون فانلة الأهلي فيجب أن تختلف نوعية لاعبي الأهلي والزمالك عن غيرهم في الأندية الأخرى بالدوري المصري".

وأضاف متعب: الأهلي يحتاج لاعبين بمواصفات معينة للمنافسة على البطولات ولذلك أعذر كارتيرون لم يساهم في اختيار هؤلاء اللاعبين الموجودين داخل صفوف القلعة الحمراء".

وتابع متعب: "كارتيرون وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في ظروف غير طبيعية مثل الإصابات والغيابات لكن في النهاية هذه القماشة التي يمتلكها.. الأهلي لا يحتاج لاعبين همهم المنافسة على لقب الدوري المصري في فقط لأنه يبحث عما هو أكبر من ذلك".

المزيد عن: كارتيرون عماد متعب باتريس كارتيرون البطولة العربية الاهلي
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