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نقيب الصيادلة يكشف موعد عزاء الصيدلي المقتول بالسعودية.. ويؤكد: "شهيد مهنة"

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
نقيب الصيادلة يكشف موعد عزاء الصيدلي المقتول بالسعودية.. ويؤكد: شهيد مهنة
الصيدلي المقتول بالسعودية
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أمنية فوزي
 
قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أسرة الصيدلي المصري المقتول في السعودية تسلمت اليوم الجثمان وتم دفنه.

وأضاف "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن جميع الجهات تعاونوا لسرعة إنهاء إجراءات تسليم الجثمان والكل تكاتف لإنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن "الصيدلي شهيد مهنة ووطن، وسيُقام العزاء يوم الأحد المقبل".
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