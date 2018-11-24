نقيب الصيادلة يكشف موعد عزاء الصيدلي المقتول بالسعودية.. ويؤكد: "شهيد مهنة"

قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن أسرة الصيدلي المصري المقتول في السعودية تسلمت اليوم الجثمان وتم دفنه.



وأضاف "عبيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن جميع الجهات تعاونوا لسرعة إنهاء إجراءات تسليم الجثمان والكل تكاتف لإنهاء الإجراءات، مؤكدًا أن "الصيدلي شهيد مهنة ووطن، وسيُقام العزاء يوم الأحد المقبل".