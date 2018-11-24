المغني العالمي جيسون ديرولو من أمام الأهرامات: "هذا هو التاريخ" (صور)





إلتقط المغني الأمريكي العالمي جيسون ديرولو، صورًا لها بجانب أهرامات الجيزة، خلال زيارته الحالية للقاهرة.





وشارك النجم العالمي عددًا من الصور والفيديوهات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهر "ديرولو" في إحدى الصور جالسًا وخلفه الأهرامات وتمثال أبو الهول.





وظهر في صورة أخرى وهو يشير إلى الأهرامات معلقا، "هذا هو التاريخ".



