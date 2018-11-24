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المغني العالمي جيسون ديرولو من أمام الأهرامات: "هذا هو التاريخ" (صور)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:17 ص
المغني العالمي جيسون ديرولو من أمام الأهرامات: هذا هو التاريخ (صور)
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الفجر الفني
 

إلتقط المغني الأمريكي العالمي جيسون ديرولو، صورًا لها بجانب أهرامات الجيزة، خلال زيارته الحالية للقاهرة.

وشارك النجم العالمي عددًا من الصور والفيديوهات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  حيث ظهر "ديرولو" في إحدى الصور جالسًا وخلفه الأهرامات وتمثال أبو الهول.

وظهر في صورة أخرى وهو يشير إلى الأهرامات معلقا، "هذا هو التاريخ".

ويشارك المطرب الأمريكي اليوم النجم تامر حسني، في حفل غنائي ضخم في أحد الجامعات الخاصة ضمن سلسلة حفلات لدعم السياحة الوطنية. 


المغني العالمي جيسون ديرولو من أمام الأهرامات: "هذا هو التاريخ" (صور)
المغني العالمي جيسون ديرولو من أمام الأهرامات: "هذا هو التاريخ" (صور)
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