"حكم" يشتم حسام عاشور

كشف عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المُعتزل عن أن حكم لقاء الوصل الإماراتي والأهلي تسبب في طرد من حسام عاشور قائد الفريق.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية :"الحكم المغربي للقاء الأهلى والوصل قام بتوجيه السباب لحسام عاشور وقال له أنا مش حكم مباراة الترجي مما تسبب في خروج عاشور عن النص".

وخرج حسام عاشور عن النص بصورة غريبة أثناء المباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية ودخل في شجار لفظي مع الحكم وحصل على الكارت الأحمر لما بدر منه.