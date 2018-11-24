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الهلال والفيصلي.. الزعيم يسعى للإبتعاد بعيدًا بالصدارة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:10 ص
الهلال والفيصلي.. الزعيم يسعى للإبتعاد بعيدًا بالصدارة
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عمر عبدالعزيز
 
يستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ومتصدر دوري كأس محمد بن سلمان، المحافظة على فارق الخمس نقاط بين أقرب منافسيه وهو النصر، وذلك عندما يحل ضيفاً اليوم السبت، على منافسه الفيصلي في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وقلص النصر الفارق بينه والهلال إلى نقطتين بفوزه أمس بهدف على الشباب، ويخرج الأزرق (المتصدر) بـ 27 نقطة لخوض مباراة إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية أمام مضيفه عنابي سدير (التاسع) برصيد 11 نقطة.

واستعد البرتغالي خورخي خيسوس جيداً للمواجهة، حيث ركز على النواحي الفنية، مطبقاً التكتيك الذي سينتهجه.

ويعتمد خيسوس على جاهزية الفرنسي جوميز، والبيروفي أندري كاريلو، والذي انضم حديثاً لتدريبات الفريق بعد الفراغ من المشاركة مع منتخب بلاده، للعودة من المجمعة بنقاط المباراة.

ويُعد ياسر الشهراني أبرز الغائبين عن هذه المباراة، لتعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، وحسن كادش المرشح الأقرب لتعويضه.
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