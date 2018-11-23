تعرف على الفائزون والخاسرون مع سولاري
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:51 معمر عبدالعزيز
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى لاعبي ريال مدريد الإسباني الفائزون والخاسرون، منذ تولي الأرجنتيني سانتياجو سولاري تدريب الفريق.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأس" فإنه نظرا لإصابة داني كارفخال، فقد لعب أودريوزولا بنسبة 100% من الدقائق مع الارجنتيني ، بينما لعب أيسكو بنسبة تقارب ( 14.2% - 50.1% ).
وبتحليل كيفية تعامل سولاري مع شكل الفريق، فإن ذلك يترك العديد من الفائزين مع واحد اكثر من الجميع، مع سولاري لعب أودريوزولا 100% من الدقائق المتاحة له بعد اصابة كارفخال (360 دقيقة).
بينما لعب أودويروزولا مع لوبيتيجي بنسبة تقارب الـ 21.1%، فقد فضل الباسكي اللاعب الاسبق لريال سوسيداد ناتشو وأيضًا لوكاس فاسكيز عليه مبديًا عدم الثقة في اللاعب الشاب، على الرغم من انه سبق وأن اختاره لتمثيل منتخب اسبانيا في كأس العالم.
وهناك أيضا لاعبون آخرون استفادوا من تغيير المدرب وهم :
*ريجيلون المصاب حاليا لعب 90 دقيقة فقط مع لوبيتيجي بينما لعب 315 دقيقة مع سولاري (من 7% الى 87.5%)، لوكاس فاسكيز (من 32.6% الى 80.3%) الذي تجاوز إيسكو وأسينسيو في السنتين الأخيرتين.
*كورتوا، ( من 55.8% الى 75% ) الذي كان يلعب اساسيا في الليجا فقط، ولكن الآن اصبح أساسيا في الليغا ودوري ابطال اوروبا بدلا عن نافاس الذي يتعافى حاليا من الإصابة المشكوك في جاهزيته أمام إيبار.
*فينسيوس (من 0.9% إلى 37.5%) الذي بالكاد لعب 12 دقيقة مع لوبيتيجي بينما لعب 135 دقيقة مع سولاري، سجل من خلالها هدفا وصنع هدفين مقدما أداءًا مميزًا مما قد يساهم في اعطائه المزيد من المشاركات.
كما أن هناك العديد من المتضررين أيضًا وهم :
*إيسكو الذي هبط معدل دقائقه من 50.1% الى 14.2% حيث 647 دقيقة مع لوبيتيغي بينما لعب 51 دقيقة فقط مع سولاري.
*كيلور نافاس الذي فقد مكانه في دوري الأبطال فقد هبط معدل دقائقه من 44.2% الى 25%.
*أسينسيو الذي تعرض لانتقادات بسبب موسمه الغير منتظم فقد هبط ايضا معدل دقائقه من 70.5% الى 48.6%.
وهناك ستة لاعبين لم يلعبوا دقيقة واحدة مع سولاري بعد: فاران، مارسيلو، كارفخال، ماريانو، فاييخو؛ حيث أصيبوا خلال الاسبوعين الماضيين.