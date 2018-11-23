تعرف على الفائزون والخاسرون مع سولاري

بينما لعب أودويروزولا مع لوبيتيجي بنسبة تقارب الـ 21.1%، فقد فضل الباسكي اللاعب الاسبق لريال سوسيداد ناتشو وأيضًا لوكاس فاسكيز عليه مبديًا عدم الثقة في اللاعب الشاب، على الرغم من انه سبق وأن اختاره لتمثيل منتخب اسبانيا في كأس العالم.

وهناك أيضا لاعبون آخرون استفادوا من تغيير المدرب وهم :





*ريجيلون المصاب حاليا لعب 90 دقيقة فقط مع لوبيتيجي بينما لعب 315 دقيقة مع سولاري (من 7% الى 87.5%)، لوكاس فاسكيز (من 32.6% الى 80.3%) الذي تجاوز إيسكو وأسينسيو في السنتين الأخيرتين.





*كورتوا، ( من 55.8% الى 75% ) الذي كان يلعب اساسيا في الليجا فقط، ولكن الآن اصبح أساسيا في الليغا ودوري ابطال اوروبا بدلا عن نافاس الذي يتعافى حاليا من الإصابة المشكوك في جاهزيته أمام إيبار.





*فينسيوس (من 0.9% إلى 37.5%) الذي بالكاد لعب 12 دقيقة مع لوبيتيجي بينما لعب 135 دقيقة مع سولاري، سجل من خلالها هدفا وصنع هدفين مقدما أداءًا مميزًا مما قد يساهم في اعطائه المزيد من المشاركات.



