عادل حمودة يكشف قصة غريبة وراء فيلم الفتوة لـ"صلاح أبو سيف" (فيديو)
السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:59 صهدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الفنان فريد شوقي كان من المفترض أن ينتج فيلم الفتوة من إخراج صلاح أبوسيف.
وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إلى إن الرئيس السابق كلف حينها فريد شوقي أن ينتج فيلم "بورسعيد" عن فترة النضال عقب 56.
ولفت إلى أن "أبو سيف" كان يرى أن فيلم الفتوة سيعيش، بينما فيلم بورسعيد مجرد دعاية سياسية، ولكن تكليفات عبدالناصر كانت لا ترد، منوهًا بأن نبوءة أبو سيف تحققت، وفيلم الفتوة عاش بين الجمهور.
وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إلى إن الرئيس السابق كلف حينها فريد شوقي أن ينتج فيلم "بورسعيد" عن فترة النضال عقب 56.
ولفت إلى أن "أبو سيف" كان يرى أن فيلم الفتوة سيعيش، بينما فيلم بورسعيد مجرد دعاية سياسية، ولكن تكليفات عبدالناصر كانت لا ترد، منوهًا بأن نبوءة أبو سيف تحققت، وفيلم الفتوة عاش بين الجمهور.
المزيد عن: عادل حمودة صلاح أبوسيف جريدة الفجر توك شو اهم الاخبار الكاتب الصحفي عادل حمودة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار توك شو