ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عادل حمودة يكشف قصة غريبة وراء فيلم الفتوة لـ"صلاح أبو سيف" (فيديو)

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:59 ص
عادل حمودة يكشف قصة غريبة وراء فيلم الفتوة لـصلاح أبو سيف (فيديو)
الكاتب الصحفي عادل حمودة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الفنان فريد شوقي كان من المفترض أن ينتج فيلم الفتوة من إخراج صلاح أبوسيف.

وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إلى إن الرئيس السابق كلف حينها فريد شوقي أن ينتج فيلم "بورسعيد" عن فترة النضال عقب 56.

ولفت إلى أن "أبو سيف" كان يرى أن فيلم الفتوة سيعيش، بينما فيلم بورسعيد مجرد دعاية سياسية، ولكن تكليفات عبدالناصر كانت لا ترد، منوهًا بأن نبوءة أبو سيف تحققت، وفيلم الفتوة عاش بين الجمهور.


المزيد عن: عادل حمودة صلاح أبوسيف جريدة الفجر توك شو اهم الاخبار الكاتب الصحفي عادل حمودة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار توك شو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
-
x
16:30
-
التعاون
الفيصلي
-
x
18:50
-
الهلال
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
وست هام يونايتد
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
ليفربول
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
تشيلسي
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
17:15
-
رايو فاليكانو
أتلتيكو مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
16:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
19:00
-
سبال
انتر ميلان
-
x
21:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/24/2018 5:20:11 AM