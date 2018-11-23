إكتشفي أفضل البدائل الطبيعية لمزيل رائحة العرق

الكثير من النساء يقلقن من استخدام مزيل العرق لإحتوائه على مواد كيمائية تضر بالصحة والتي قد تؤدي في بعض الأحيان لإصابة المرأة بأمراض خطيرة كسرطان الثدي، فضلاً عن أن تلك المواد أيضاً تضر بالبيئة. الحقيقة هي أن مزيلات العرق لا تمنع العرق بل تقوم فقط بتغطية رائحة البكتيريا التي نتجت عن احتكاك الجلد مع العرق.





مع احتياج المرأة اليومي لأن تكون في كامل أناقتها وثقتها بنفسها، وُجدت بدائل طبيعية أكثر فعالية من المزيلات المصنّعة لمكافحة التعرق المفرط والتخلص من رائحة الجسم الكريهة.





عصير الليمون

بفضل خصائصه الحمضية، يساعد الليمون في قتل البكتيريا الناتجة عن العرق. إفركي الليمون تحت الإبطين ودعيه يجف ثم قومي بغسل الإبطين. قومي بذلك مرة واحدة على الأقل كل يوم ولن تزعجكِ رائحة العرق بعد الآن. يُنصح هنا بتجربة الليمون بمقدار صغير فقط وذلك للتأكد أولاً من أن بشرتكِ ليست حساسة لتأثيره.





صودا الخبز

بديل طبيعي آخر لمزيل رائحة العرق وهو صودا الخبز. عن طريق مزج 1/8 ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع القليل من الماء أو عصير الليمون وفرك هذا المزيج تحت الإبطين حتى يجف ثم غسله. ستتخلصين من رائحة العرق، كما أنه يساعد أيضاً في منع الرطوبة والبلل.





عصير الطماطم

سواء قمتي بشرب كوب واحد كل يوم أو وضعه تحت إبطيكي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، تأكدي أن عصير الطماطم له مفعول السحر مع العرق. الطماطم لها القدرة على خفض حرارة الجسم وبالتالي تقليل إفراز العرق من المسام التي توجد تحت الإبطين. يُنصح هنا بتجربة الطماطم بمقدار صغير فقط وذلك للتأكد أولاً من أن بشرتكِ ليست حساسة لتأثيرها.





معقم اليدين

يحتوي معقم اليدين على نسبة كحول قادرة على قتل البكتيريا المسببة لرائحة العرق. لا تقلقي لأن رائحة الكحول تلك ستزول بعد ثوان من تطبيق المعقم على المناطق المتعرقة.





البطاطس

البطاطس هي من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والتي تمتص الكثير من الماء. بفضل تلك الطبيعة، تعد البطاطس من أفضل البدائل الطبيعية التي تمتص الماء الزائد من الجسم والذي يسبب العرق المفرط.





خل التفاح

إكتسب خل التفاح شهرة كبيرة وذلك بفضل خصائصه العلاجية المتنوعه التي لا تعد ولا تحصى مثل علاج إلتهاب الحلق، حرق الدهون والتخلص من قشرة الشعر، ومنها أيضاً علاج التعرق، قتل البكتريا وغلق المسام. قومي بوضع كمية من الخل على قطعة قطن ثم افركي تحت الإبطين جيداً ودعيه حتى اليوم التالي ثم اغسلي المنطقة جيداً.





الزيوت الأساسية

الزيوت مثل زيت النعناع، أو زيت اللافندر، أو زيت إكليل الجبل، أو زيت الروزماري أو غيرها من الزيوت الأساسية. تساعد على قتل البكتيريا وتترك رائحة منعشة للجسم. قومي بمزج الزيت مع القليل من الماء ووضعه على المناطق المتعرقة للحصول على جسم خالٍ من العرق.





الزيوت مثل زيت النعناع، أو زيت اللافندر، أو زيت إكليل الجبل، أو زيت الروزماري أو غيرها من الزيوت الأساسية. تساعد على قتل البكتيريا وتترك رائحة منعشة للجسم. قومي بمزج الزيت مع القليل من الماء ووضعه على المناطق المتعرقة للحصول على جسم خالٍ من العرق.





معلومات إضافية للتخلص من رائحة العرق

الإبتعاد عن الأطعمة المسببة للعرق، الأطعمة المجهّزة، الأطعمة الدهنية، الأطعمة المليئة بالسكر وعالية الكربوهيدرات والأطعمة الحارة والمالحة، كلها تسبب في إفراز الجسم للعرق المفرط وذلك لأن الجسم يعمل بكامل طاقته لحرق تلك السعرات والدهون مما يرفع حرارة الجسم ويؤدي إلى إفراز العرق لخفض حرارة الجسم.





شرب الكثير من الماء:

الماء يساعد على بقاء الجسم رطباً مما يعني أن حرارة الجسم معتدلة ولا حاجة لإفراز جسدكِ للعرق. لكن ينصح هنا بشرب الماء على جرعات صغيرة حتى لا يمتلئ الجسم بالماء ويصبح مضطراً للتخلص من كمية الماء الإضافية في شكل عرق.





إرتداء الأقمشة التي تمنع العرق:

الأقمشة مثل القطن، الخيزران والكتان، يُعرف عنها أنها تتنفس، فائقة النعومة، ممتصة للعرق وتوفر تدفق الهواء لتجفيف الرطوبة. لكن عند ارتدائكِ لهذه الأقمشة، تأكدي أنها ليست ممتزجة مع أنواع أقمشة أخرى وإلا لن تحصلي على نفس النتيجة.