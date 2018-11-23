بعدما شهدت محافظة الغربية أمطار كثيفة.. "السعيد": الأمور تحت السيطرة



وأكد أن الحركة المرورية منتظمة داخل محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك انقطاع في الكهرباء في بعض القري التابعة للمحافظة جراء الأمطار وعاد التيار من جديد مرة آخرى.



أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية أن المحافظة شهدت أمطار غزيرة أمس بالإضافة إلى عواصف رعدية، مشيرا إلى أنه حصل على تحذيرات بشأن الطقس من غرفة أعمال مجلس الوزراء وغرفة أعمال التنمية المحلية، حيث تم رفع درجة الاستعداد.وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية " dmc "، مساء الجمعة أنه قام بنشر 80 سيارة لكسح المياه على مستوى المحافظة بالكامل، حيث تم السيطرة على الموقف فى الطرق الرئيسة والفرعية.