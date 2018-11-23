سوني تُطلق تطبيقها "PlayJ" لمشاهدة الألعاب والفيديو مع الأصدقاء

أعلنت شركة سوني عن تطبيق جديد موجّه حاليًا لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد، وقد حمل التطبيق اسم PlayJ ، وهو نوعًا ما شبيه للتطبيق الآخر Bunch مع وجود اختلافات بسيطة، حيث الفكرة الرئيسية له هو مشاركة الألعاب ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء، بمعنى آخر





تشغيل الألعاب على جهاز شخص آخر حتى يتمكنوا من المشاهدة معًا، ويمكن أيضًا مشاهدة مقاطع الفيديو معًا وكل ذلك عن بُعد "مشاركة الشاشة عن بعد".





من ناحيته تطبيق PlayJ قيد التشغيل التجريبي، مع عدم اقتصاره على هواتف سوني، حيث يُمكن لكل مستخدم أندرويد 5.0 فأحدث تحميل التطبيق وتجربته، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام فبعد تحميل التطبيق يُطلب منك التسجيل عبر حسابك قوقل أو فيسبوك، بعد ذلك ستتمكن من تحديد لعبة ودعوة صديق لمشاركة شاشتك معه، وستلاحظ ظهور شاشة صغيرة وهي خلاصة الفيديو حيث ستتمكن من الدردشة مع صديقك كما لو كنت تجري مكالمة معه.





ولا تقتصر أدوات التطبيق عند هذا الحد، حيث يدعم أيضًا مشاركة شاشة أي تطبيق مع أحدهم، على سبيل المثال يُمكِن فتح تطبيق يوتيوب ومشاركة فيديو مع الآخرين ومشاهدته معًا في نفس الوقت، كذلك هناك قسم "تطبيق اليوم" حيث من خلاله يتم المدّ باقتراحات لتحميل تطبيق أو لعبة كل 24 ساعة.



