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وكيل البرلمان: أنفاق قناة السويس إعجاز.. وستحدث تنمية في المنطقة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:57 م
وكيل البرلمان: أنفاق قناة السويس إعجاز.. وستحدث تنمية في المنطقة
سليمان وهدان
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أمنية فوزي
 
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن أنفاق قناة السويس كانت حلمًا للمصريين، مشيرًا إلى أنه يعتبره العبور الثاني للتنمية.

وأضاف "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، مساء الجمعة، إن المواطن المصري بإمكانه الوصول بالموتوسيكل من الشرقية أو جنوب بورسعيد إلى سيناء دون أي عقبات في وقت قصير للغاية، متابعًا: "تفخر تمامًا عندما تقرأ يافطة صنع بأيادي مصرية".

وأشار إلى أن أنفاق قناة السويس إعجاز، وأنها ستحدث تنمية في منطقة قناة السويس، لافتًا إلى أن هناك مشروعات عملاقة صينية ستستوعب عمالة فوق المليون في هذه المنطقة والاستثمارات ستكون ضخمة جدًا.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الجمعة، تطورات الأعمال فى مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.
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