عادل حمودة يكشف سبب رفضه نشر كتاب سياسي عن عهد مبارك رغم كتابته 4 مرات (فيديو)



وكشف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، أن هناك كتاب سياسي كتبه 4 مرات، وكان عن عصر مبارك، ورفض أن ينشره، معقبًا: "رفضت نشره بإرادتي".



وأضاف أنه يرى أن فترة عصر مبارك تحتاج لمدة أطول للحكم عليها، معلنًا أنه سيبدأ في نشر مذكراته الشخصية.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن صلاح أبو سيف رفض أن يؤدي عمل عمر الشريف شخصية إمام في فيلم شباب امرأة.