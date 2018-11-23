عادل حمودة: فيلم شباب امرأة مقتبس من حياة صلاح أبو سيف الشخصية (فيديو)



وأشار "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، إلى أن أبو سيف عندما سافر إلى باريس بكى، منوهًا بأن فيلم شباب امرأة مقتبس من حياة صلاح أبو سيف.



وأوضح أن الفرق بين شكري سرحان في الفيلم، وأبوسيف في الحقيقة، إنه سافر إلى باريس، و"سرحان" سافر إلى القاهرة، كاشفًا أن شخصية "شفاعات" في الفيلم والتي أدتها تحية كاريوكا تقابلها شخصية كارولين في الواقع وهى صاحبة الفندق الذي عاش فيه "أبوسيف" في باريس.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن صلاح أبو سيف عشق الفن، لافتًا إلى أن أصدقاء أبوسيف "عملوا جمعية" حتى يساعدوه للسفر إلى باريس لتعلم فن السينما.