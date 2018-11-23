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نادر رياض: لولا الإصلاح الاقتصادي لسار مستقبل مصر من سيء إلى أسوأ

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:28 م
نادر رياض: لولا الإصلاح الاقتصادي لسار مستقبل مصر من سيء إلى أسوأ
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أمنية فوزي
 

قال الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري - الألماني، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري برنامج طموح ومكلف وملئ بالتحديات.

 

وأضاف "رياض"، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الجمعة، أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لسار مستقبل مصر الاقتصادي من سيء إلى أسوأ".

 

وتابع: "نحن في مرحلة لم الشمل وشحذ الهمم والتوجه نحو مستقبل ذو ملامح".


المزيد عن: مصر المحور الدكتور نادر رياض اصلاح اقتصادي
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