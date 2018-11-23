شخص يطالب باستقبال الإليزيه "للسترات الصفراء" المعارضة

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصا يدعي حيازة مواد متفجرة في أحد مواقف السيارات ببلدة آنجي غربي فرنسا، مطالبا باستقبال قصر الإليزيه لممثلي حركة "السترات الصفراء" المعارضة.

وقالت قناة "بي إف إم" الفرنسية اليوم الجمعة "عملية أمنية في بلدة آنجي غربي فرنسا حيث تحصن شخص في موقف للسيارات مدعياً حيازته لمواد متفجرة مطالباً بأن يتم استقبال السترات السفراء في قصر الإليزيه".





وتعليقا على الموضوع قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بأن "الرجل أظهر قنبلةً يدوية وطلب من الشرطة بأن تتم الاستجابة لمطالبه ألا وهي الحديث شخصيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وأضاف كاستانير قائلاً بأن "الشرطة بدأت بالتفاوض مع الرجل لكي تقنعه بتسليم نفسه".





أما حركة السترات الصفراء (نسبة للسترات الصفراء التي يرتديها المتظاهرون) فهي حركة شعبية بدأت الأسبوع الماضي بالتظاهر ضد الحكومة وزيادة الضرائب ومن المتوقع أن تنظم هذه الحركة تظاهرةً غدا السبت في باريس.