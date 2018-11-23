خلطة سحرية تُساعدكِ للتخلص من "الكرش" نهائيا في 7 أيام!

تعد دهون البطن أو الكرش من أكثر المشاكل المؤرقة للكثيرات منا والتي كثيرًا ما تسبب الإحراج وتؤثر على الشعور بالثقة بالنفس والجاذبية.





ومع وجود العديد من الأفكار والوصفات للتخلص من الدهون، نقدم لكِ من مجلة "غلو بينك" وصفة بسيطة وفعالة بمكونين فقط ستخلصك من الكرش المزعج في 7 أيام.





المكونات المطلوبة:

50 جم من بذور الكمون.





50 جم من القرفة.





طريقة التحضير:

1- سخّني مقلاة وأضيفي بذور الكمون وحمصيها لبعض الوقت حتى يتحول لونها إلى البني الفاتح، ثم انقلي بذور الكمون إلى طبق.





2- كرري الأمر نفسه مع القرفة ثم انقليها إلى طبق آخر.





3- ضعي بذور الكمون المحمص في خلاط واطحنيه للحصول على مسحوق ناعم ثم خزنيه في وعاء محكم.





4- بالطريقة نفسها، اطحني القرفة حتى تصبح مسحوقا ناعما ثم خزنيه في وعاء محكم آخر.





طريقة الاستخدام:

1- سخني كوبًا من الماء في مقلاة، ودفئيها لدرجة مناسبة للشرب.





2- أضيفي ملعقة واحدة من مسحوق بذور الكمون ومسحوق القرفة في كأس ماء دافئ واخلطيهما جيدًا.





3- أصبح المشروب جاهزًا، وكل ما عليكِ فعله هو شرب كوب واحد منه في الصباح على معدة فارغة، ثم حضري كوبًا آخر شريطة أن يكون طازجًا في الليل بعد 30 دقيقة من تناول العشاء، وستلاحظين النتيجة بعد أسبوع.