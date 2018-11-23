التعليم تنفي جدول الصف الأول الثانوي المتداول: "نراعي إجازات الأخوة الأقباط"

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن الجدول المتدوال الخاص بالصف الأول الثانوي للنظام التراكمي غير دقيق.





وقال في تصريح صحفي له اليوم، أنه تم مراعاة إجازات الأخوة الأقباط والجدول الصحيح عليه توقيع د. أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، ثم توقيعه، وصادر من قطاع مكتب الوزير، ولكن لم يتم الإعلان عنه رسميا حتي الآن.