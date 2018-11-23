المغازي: الدول العربية تتعرض لهجمة شرسة (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن المسئول في مصر يجب أن يكون مسئول بدرجة سياسي، وينتبه لتصريحاته.





وأشار "المغازي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن مصر والدول العربية يتعرضون لهجمة شرسة من الإعلام الخارجي، مطالبًا أن يتم تصدير شخصيات ذات مصداقية تكون مهمتها نشر الحقائق.





ولفت إلى أن غياب الشخصيات ذات المصداقية عن الحضور كان له أثر سيئ على الوضع العام، وبالأخص المواطن.