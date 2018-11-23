ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القومية للفيروسات": مصر كانت الأولى على العالم من حيث انتشار فيروس C

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 09:06 م
القومية للفيروسات: مصر كانت الأولى على العالم من حيث انتشار فيروس C
الدكتور إيهاب كمال
طباعة
أمنية فوزي
 
قال الدكتور إيهاب كمال، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن مصر كانت رقم واحد على العالم من حيث انتشار فيروس سي في التسعينيات.

وأوضح "كمال"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "cbc" اليوم الجمعة، أن معدل انتشار فيروس سي وصل إلى 14.% من جملة السكان في التسعينيات.

وأضاف أن عدم الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر للمرض له أضرار، على الرغم من أن علاجه في منتهى البساطة.

المزيد عن: مصر فيروس سي توك شو الدكتور إيهاب كمال اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
القادسية
3
x
16:30
1
الرائد
النصر
1
x
18:40
0
الشباب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/23/2018 9:40:04 PM