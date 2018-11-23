"القومية للفيروسات": مصر كانت الأولى على العالم من حيث انتشار فيروس C

قال الدكتور إيهاب كمال، عضو المكتب التنفيذي للجنة القومية للفيروسات الكبدية، إن مصر كانت رقم واحد على العالم من حيث انتشار فيروس سي في التسعينيات.



وأوضح "كمال"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "cbc" اليوم الجمعة، أن معدل انتشار فيروس سي وصل إلى 14.% من جملة السكان في التسعينيات.



وأضاف أن عدم الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر للمرض له أضرار، على الرغم من أن علاجه في منتهى البساطة.



