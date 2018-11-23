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هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:55 م
هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

نشرت عارضة الأزياء الشابة هايلي بالدوين لقطات من احتفالها بعيد ميلادها مع اسرتها وزوجها المغني الكندي الشاب جاستين بيبر.

 

وظهرت هايلي باللقطات التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور انستجرام، حمالة لكعكة عيد ميلادها، وقد قام جاستن بدمس رأسها في الكعكة.

 

ونشرت هايلي صورة وهي تتلقى قبلة من جاستين رغم غرق وجهها ببقايا الكعكة ووجهت له رسالة شكر لهذه اللحظة الرومانسية.

هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)
هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)
هكذا احتفلت هايلي بالدوين بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج (صور)
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