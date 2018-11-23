من عمالقة أوروبا للأهلي .. كفاية حراس مرمي "كمالة عدد"!





أصبح مركز حراسة المرمي يمثل صداعًا بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تذبذب مستوي محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة وتكرار أخطائه الفادحة، بالإضافة لتراجع أداء الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، مما يجعل إدارة القلعة الحمراء تضع ضمن أولوياتها التعاقد مع حارس مرمي مميز خلال فترة الانتقالات المقبلة.









النادي الأهلي دائمًا كان منبع أساطير حراسة المرمي في الكرة المصرية مثل، عادل هيكل وثابت البطل وإكرامي وأحمد شوبير والحضري، ولكن في السنوات الأخيرة حدث تراجع كبير في مستوي حراس الأهلي وضم النادي الكثير من الحراس المتواضعين فنيًا والذين كانوا مجرد "سد خانة" و"كمالة عدد" مثل مسعد عوض وعلي لطفي ومحمود أبو السعود ورمزي صالح وغيرهم.









ويجب على إدارة الأهلي أن تضع في حسبانها، خلال رحلة بحثها عن حارس مرمي جديد للفريق، ضرورة التعاقد مع حارس مميز صاحب خبرات وقدرات فنية وبدنية عالية، يستطيع إعادة الهيبة لحراسة المرمي بالقلعة الحمراء من جديد.









إدارة النادي الأهلي يجب أن تعي تمامًا التغير الكبير الذي حدث في معايير اختيار حراس المرمي، واهتمام جميع أندية العالم، بمركز حراسة المرمي بشكل خاص، وبحث هذه الأندية بشكل دائم عن ضم حراس مميزين أصحاب قدرات فنية وبدنية هائلة وخبرات كبيرة حتي وإن كان ذلك سيكلفهم ملايين الدولارات، والأمثلة كثيرة علي ذلك فنجد نادي تشيلسي الإنجليزي يدفع مبلغ 80 مليون يورو لضم "كيبا" من أتليتك بلباو ليُصبح الحارس الأغلي في التاريخ، ليحرس عرين "البلوز" خلفًا للبلجيكي "كورتوا" الذي انتقل لحماية مرمي العملاق الاسباني ريال مدريد.









ليفربول الإنجليزي أيضًا لم يتحمل هفوات حارسه "كاريوس" كثيرًا وتعاقد مع الحارس البرازيلي "إليسون" من روما الإيطالي في صفقة خيالية، وذلك أما مانشيستر يونايتد عرض أعلي راتب على حارسه الأسباني "دي خيا" من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، كما رفض إيفرتون التفريط في خدمات الحارس الإنجليزي العملاق "جوردان بيكفورد".









اهتمام عمالقة أوروبا بحراسة المرمي ايضًا دفع مانشيستر سيتي للتعاقد مع الحارس البرازيلي "إيدرسون" من بنفيكا مقابل 40 مليون يورو، كما قام نادي إيه سي ميلان الإيطالي بتجديد تعاقده مع الحارس المميز "دوناروما" مقابل راتب 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.









الأهلي يجب أن يسير على نهج عمالقة كرة القدم في أوروبا وأن يضم حارس مرمي كبير خلال الفترة المقبلة يتناسب مع قيمة وتاريخ نادي القرن الإفريقي، ويستطيع إعادة أمجاد حراسة المرمي في القلعة الحمراء، ويكون صمام أمان للفريق ومصدر إطمئنان للجماهير العاشقة للأهلي، مثل محمد عواد حارس الاسماعيلي السابق والوحدة السعودي الحالي، وعامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي وأحمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز، ويجب على إدارة النادي حسم هذا الملف سريعًا خاصة وأن الفريق مقبل على بطولات مهمة.



