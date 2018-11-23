عاجل.. مدرب يوفنتوس السابق مرشحا لقيادة الأهلي

دخل الإيطالي تشيروا فيرارا، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس ، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الأهلي خلال الفترة القادمة.





ورشح عدد من وكلاء اللاعبين، الإيطالي تشيروا فيرارا لتدريب الأهلي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون والذي تمت إقالته من التدريبات بعد خسارة نهائي إفريقيا والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.





ويملك فيرارا مسيرة تدريبة رائعة أبرزها تولى قيادة يوفنتوس عام 2009، قبل أن تتم إقالته في السادس والعشرين من يناير عام 2010، بعد قيادتهم في 31 مباراة.