نجم ريال مدريد السابق: هناك مرشح واحد للكرة الذهبية.. وهذا ما ينقص أسينسيو

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "أعتقد أن مودريتش سيفوز بها لقد فاز بأفضل لاعب في كأس العالم ، أفضل لاعب في دوري الأبطال ، وجائزة the best".

وأضاف قائلاً: "سنرى ما سيحدث ، لكن الكرة الذهبية محفوظة لـ لوكا مودريتش، أعتقد أن لديه أفضل فرصة للفوز بها".

وأضاف قائلاً: "سنرى ما سيحدث ، لكن الكرة الذهبية محفوظة لـ لوكا مودريتش، أعتقد أن لديه أفضل فرصة للفوز بها".

وواصل: "أسينسيو لديه الكثير من المواهب. لدي بعض المباريات مثل النجم والمباريات الأخرى التي لا نراه، عليه أن يتحمل المسؤولية ويؤمن بنفسه".



