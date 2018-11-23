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نجم ريال مدريد السابق: هناك مرشح واحد للكرة الذهبية.. وهذا ما ينقص أسينسيو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:41 م
نجم ريال مدريد السابق: هناك مرشح واحد للكرة الذهبية.. وهذا ما ينقص أسينسيو
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عمر عبدالعزيز
 
كشف بريدراج مياتوفيتش لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، أن هناك مرشح واحد فقط للحصول على البالون دور هذا العام، وهو الكرواتي لوكا مودريتش. 

وقال مياتوفيتش خلال تصريحات صحفية: "أعتقد أن مودريتش سيفوز بها لقد فاز بأفضل لاعب في كأس العالم ، أفضل لاعب في دوري الأبطال ، وجائزة the best".

وأضاف قائلاً: "سنرى ما سيحدث ، لكن الكرة الذهبية محفوظة لـ لوكا مودريتش، أعتقد أن لديه أفضل فرصة للفوز بها".

وواصل: "أسينسيو لديه الكثير من المواهب. لدي بعض المباريات مثل النجم والمباريات الأخرى التي لا نراه، عليه أن يتحمل المسؤولية ويؤمن بنفسه".

وتابع: "يمكن أن يقدم أسينسيو أكثر بكثير مما يقدمه حاليا، يمكنه أن يكون لاعباً مهما جداً لهذا الفريق في المستقبل".

واختتم بقوله: "أتلتيكو vs برشلونة؟ التعادل سيكون مثاليا لريال مدريد ، طالما أنهم سيفوزون على ايبار".
المزيد عن: مياتوفيتش ماركو أسنسيو لوكا مودريتش ريال مدريد الكرة الذهبية
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