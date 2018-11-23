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موانئ بورسعيد تسجل تداول 29 سفينة رغم الأحوال الجوية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:27 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 29 سفينة رغم الأحوال الجوية
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أ ش أ
 
أكدت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فتح الموانئ وعملها بشكل طبيعي، رغم سوء الأحوال الجوية.

وبلغ إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع العامة المتداولة بالموانئ 29 سفينة.  
سجل ميناء شرق بورسعيد  دخول 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن. 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وسجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة أخرى. 

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