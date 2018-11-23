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روسيا تنتقد اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة الصواريخ

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:15 م
روسيا تنتقد اتهامات واشنطن لها بانتهاك معاهدة الصواريخ
نيكولاي باتروشيف
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وكالات
 
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، هي محاولة لصرف الانتباه عن حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها واشنطن.

وقال باتروشيف للصحفيين: "تجب الإشادة بقدرة الأمريكيين على إدارة مثل هذا الحشو الإعلامي".

وأضاف "وراء الاتهامات المطولة حول الخطوات الدبلوماسية لوزارة الخارجية الأمريكية يختبئ الشيء الأهم، ألا وهو أن محاولة اتهام روسيا بانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى هي لصرف نظر المجتمع الدولي عن حقيقة الانتهاكات التي ترتكبها الولايات المتحدة ذاتها".


وجرى توقيع معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف.

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