مستقبل نيمار أصبح "قضية دولية".. وريال مدريد يراقب الموقف من بعيد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح مسألة الدولة، بما فيها قطر ريال مدريد وبرشلونة، برغم أن باريس هو النادي الذي لا يزال يمتلك حقوق اللاعب، بعد دفع 222 مليون يورو في صيف عام 2017 لبرشلونة.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار هو حلم للعديد من الأندية ويشكل أولوية للبعض، هو يريد الخروج فوراً قبل العقوبات التي سيتم الإعلان عنها، لكنها لم تأتي بعد.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار هو حلم للعديد من الأندية ويشكل أولوية للبعض، هو يريد الخروج فوراً قبل العقوبات التي سيتم الإعلان عنها، لكنها لم تأتي بعد.

وقد بدأ هذا الأسبوع بـ شائعات بأن عودته إلى كامب نو قد تصبح حقيقة، كما لو أنه لا شيء يهم الفجوة الاقتصادية التي تعني أن برشلونة سيدفع 300 مليون يورو تقريبًا كقيمة شراء بالإضافة إلى راتب 50 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى بعض الدعاوى القضائية المعلقة لحلها.





داخل السانتياجو برنابيو هناك روايات متضاربة، ولكن حلم التوقيع مع نيمار لـ فلورينتينو بيريز واضح للكل، ولكن أنه لن يكون هناك أبدا حرب مع باريس سان جيرمان ورئيسها آلخليفي وكل من يمثله.



