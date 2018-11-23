مستقبل نيمار أصبح "قضية دولية".. وريال مدريد يراقب الموقف من بعيد
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 06:04 معمر عبدالعزيز
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح مسألة الدولة، بما فيها قطر ريال مدريد وبرشلونة، برغم أن باريس هو النادي الذي لا يزال يمتلك حقوق اللاعب، بعد دفع 222 مليون يورو في صيف عام 2017 لبرشلونة.
ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار هو حلم للعديد من الأندية ويشكل أولوية للبعض، هو يريد الخروج فوراً قبل العقوبات التي سيتم الإعلان عنها، لكنها لم تأتي بعد.
وقد بدأ هذا الأسبوع بـ شائعات بأن عودته إلى كامب نو قد تصبح حقيقة، كما لو أنه لا شيء يهم الفجوة الاقتصادية التي تعني أن برشلونة سيدفع 300 مليون يورو تقريبًا كقيمة شراء بالإضافة إلى راتب 50 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى بعض الدعاوى القضائية المعلقة لحلها.
داخل السانتياجو برنابيو هناك روايات متضاربة، ولكن حلم التوقيع مع نيمار لـ فلورينتينو بيريز واضح للكل، ولكن أنه لن يكون هناك أبدا حرب مع باريس سان جيرمان ورئيسها آلخليفي وكل من يمثله.
وفي ﺍﻟﻔﺎلدﻳﺒﺎﺱ يقولون أن اللاعب لديه سلبيات أكثر من المزايا، الطابع، والأحترام، والتكلفة العالية، وزيادة عدد الموظفين التنفيذيين وداخل النادي الذين يعتمدون أكثر على انفجار فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، بالاسيوس، ومعظم الأعضاء يرون أن اللاعب لن يجلب شيئا غير المشاكل.
وقد يكون الأسبوع القادم هو المفتاح، يوفر سوق الأنتقالات الشتوية هذا الموسم إمكانية أنضمام ثلاثة لاعبين سبق لهم الظهور في المرحلة الأولى من دوري الأبطال.
وصار باريس سان جيرمان في خطر وإذا ما تم القضاء عليهم قبل ليفربول ونابولي فإن الصورة يمكن أن تتغير، والفيفا والعقوبة المحتملة التي من الممكن ان تكون في وقت لاحق.