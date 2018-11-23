ماي: بريطانيا لن تغير موقفها من السيادة على جبل طارق

شددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم على أن حكومتها "لم ولن تغير" موقفها بشأن السيادة على جبل طارق، في إشارة إلى المشكلات الموجودة مع إسبانيا، حول اتفاق خروج بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي، الــ"بريكست".







وفي جلسة أسئلة وأجوبة مع المواطنين البريطانيين في إذاعة، 5 لايف، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، "بي بي سي، قالت ماي إن "حكومتها تفاوضت خلال محادثاتها مع الاتحاد الأوروبي باسم "عائلة المملكة المتحدة"، في إشارة إلى المناطق البريطانية، والأراضي التابعة لها، بما في ذلك جبل طارق، بحسب ما ذكرت الوكالة الإسبانية للأنباء، "إفي".







وسوف يجتمع المجلس الأوروبي في بروكسل، يوم الأحد، المقبل للتصويت على الاتفاق من حيث المبدأ على "بريكست"، والإعلان السياسي المصاحب له، ولكن تم رفض الاتفاقية من قبل الحكومة الإسبانية بسبب الغموض في ما يتعلق بجبل طارق.







وفي ردها على سؤال أحد المواطنين البريطانيين حول جبل طارق، أجابت ماي: "موقفنا من جبل طارق وسيادته لم ولن تتغير، وهو احترام رغبات شعب جبل طارق".







وأضافت أنه خلال المفاوضات التي أجريت بشأن الانسحاب البريطاني، عملت لندن مع حكومة جبل طارق، وكذلك مع الحكومة الإسبانية "لوضع" تدابير تتعلق بجبل طارق.