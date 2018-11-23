البطاطس تتراجع 3 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الجمعة 23-11-2018

استقرت أسعار الخضروات، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-11-2018، عند نفس معدلات أمس، في سوق العبور، مدفوعة بهدوء في الإقبال على الشراء مع توافر المعروض.





وفقد سعر البطاطس في أسواق الجملة نحو 3 جنيهات للكيلو، خلال هذا الأسبوع، ويتراوح سعرها ما بين 6 إلى 7.5 جنيهات، في الوقت الذي فيه انخفض سعر الطماطم نحو 50 قرشًا للكيلو مقارنة بالجمعة الماضية.





وطبقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور:





سجل سعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة بين 3 إلى 5 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الجزر بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والخيار الصوب من 3 إلى 4.5 جنيه، والخيار البلدي بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 5 إلى 8 جنيهات.





وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسعر الباذنجان الرومي من 1 إلى 3 جنيه، والفلفل البلدي من 3 إلى 4 جنيهات، والثوم بين 8 إلى 12 جنيهًا، والملوخية 1.5 جنيه.