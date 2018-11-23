بدء حجز عمرة بالتقسيط للأطباء البيطريين (الأوراق المطلوبة)

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للبيطريين، ومقررها الدكتور عبد العزيز الجوهري، عن بدء الحجز لرحلة عمرة بالتقسيط على مدار 6 أشهر بعد العودة، بالتعاون مع شركة بيت العرب للسياحة.





وأوضحت اللجنة برنامج العمرة حيث يشمل: تكليف استخراج التأشيرة وتذكرة الطيران «طيران خاص»، الإقامة بالفندق «بكة الصلاح» بمدينة مكة 4 نجوم، ويبعد 600 متر من الحرم، والإقامة بمجوعة دار الإيمان أو الجاد المدينة بالمدينة المنورة 4 نجوم، ويبعد 150 مترا من الحرم، على أن تكون مدة الرحلة 15 يومًا، 4 ليال بالمدينة، و10 ليال بمكة.





وأيضا الانتقالات خارج وداخل المملكة بأتوبيسات حديثة ومكيفة، مع وجود مشرف إداري وديني طول مدة الرحلة، ووجود جولات تسويقية مجانية لأكبر المولات التجارية بمكة والمدينة، وفي حالة فرش أي رسوم إضافية لم تكن مقررة قبل التعاقد يتحملها المعتمر.





ويكون قيمة اشتراك الفرد في الفرفة الرباعية 11 ألف و950 جنيهًا، والغرفة الثلاثية 13 ألف و200 جنيهًا، والغرفة الثنائية 14 ألف و950 جنيهًا، كما يتم احتساب الرضيع من «يوم – عامين» بـ 5 ألاف و500 جنيهًا، والطفل من «عامين – 12 عاما» 8 ألاف و500 جنيهًا من تاريخ الرحلة، وسيكون خط السير في السفر من مطار برج العرب أو مطار القاهرة إلى مطار جدة، والعودة من مطار جدة إلى مطار برج العرب أو مطار القاهرة.





وفي حالة إلالغاء بعد إصدار التأشيرة يتم خصم ألفين جنيهًا من قيمة البرنامج، ويتم احتساب سعر تذكرة الطيران بـ 5 آلاف و500 جنيه، وفي حالة الإلغاء قبل الرحلة بـ 10 أيام أو أقل يتم خصم قيمتها بالكامل من قيمة البرنامج.





المستندات والأوراق المطلوبة:





– جواز سفر مميكن لا يقل صلاحيته عن عام من تاريخ الرحلة.





– 3 صور مقاس 4*6 خلفية بيضاء «السيدات بالحجاب».





– شهادة صحية صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة مرفقًا بها إيصال السداد.





– الأطفال أقل من عامين يجب تقديم شهادة الميلاد المدون عليها التطعيمات.





– على المعتمرين مراعاة أستخراج تصاريح لمن هم في سن التجنيد للحصول على التأشيرة.