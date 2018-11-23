كايلي جينر تحتفل بعيد الشكر بجلسة تصوير جديدة (صور)

نشرت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر لقطات لها من أحدث جلسة تصوير تجريها بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر المعروف باسم thanksgiving.





وظهر في جلسة التصوير كايلي وطفلتها ووالد طفلتها مغني الراب سكوت ترافيس، وصور إضافية ظهرت بها كايلي مع طفلتها فقط.



