كايلي جينر تحتفل بعيد الشكر بجلسة تصوير جديدة (صور)
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 03:11 مأحمد جمال أحمد
نشرت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر لقطات لها من أحدث جلسة تصوير تجريها بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر المعروف باسم thanksgiving.
وظهر في جلسة التصوير كايلي وطفلتها ووالد طفلتها مغني الراب سكوت ترافيس، وصور إضافية ظهرت بها كايلي مع طفلتها فقط.
وزادت هذه اللقطات الجديدة من احتمالات صحة الشائعة المتداولة حول زواج كايلي رسميا من صديقها مغني الراب.
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