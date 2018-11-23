غرفة الأخشاب: معرض "فيرنكس آند ذا هوم" يستهدف تجميع أكبر عدد من المصنعين
الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:52 مهدى عبدالرازق
قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والآثاث، إن معرض "فيرنكس آند ذا هوم" يستهدف تجميع أكبر عدد من المصنعين.
وأشار "حلمي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المعرض يضم حوالي 150 مصنع مصري، 70% منهم يصدرون لخمسين دولة في العالم، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات بالمعرض تصل إلى 60%، بالإضافة إلى أن هناك مصنعين يعرضون هدايا مجانية عند الشراء.
ولفت إلى أن الأسعار في المعرض مناسبة جدًا لكافة شرائح دخل المواطنين، مضيفا أن صناع الآثاث يأخذوا على عاتقهم تلبية طلبات السوق المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد.
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