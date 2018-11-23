11 معلومة لا تعرفها عن ملعب "المونيمونتال" معقل إياب نهائي كأس ليبرتادوريس .. تعرف عليها

يحتضن ملعب المونيمونتال مباراة العودة بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.





وسيشارك الفائز بلقب دورى أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) فى بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.





ولكن متى تم إنشاء ملعب المونيمونتال ؟ وما سعته ؟ وما المباراة التي شهدت أكثر حضور جماهيري عليه ؟ هذا ما يستعرضه الفجر الرياضي ..



