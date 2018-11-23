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مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف عقار بحدائق القبة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 02:34 م
مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار سقف عقار بحدائق القبة
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هبة عبد الحفيظ
 

انهار سقف عقار مكون من طابق واحد على أحد الأشخاص بمنطقة حدائق القبة، ما أسفر عن مصرعه وإصابة آخر.

 

وانتقل رجال اﻹنقاذ البري إلى المكان وبعد مجهود كبير بذلته القوات تم انتشال جثة المتوفى من أسفل الركام وتم إجراء عمليات البحث ولم يتم العثور على أشخاص آخرين.

 

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بانهيار سقف عقار في حدائق القبة وبدوره أمر مدير الحماية المدنية بانتقال رجال اﻹنقاذ البري وبصحبتهم معدات وسيارات تابعة للإدارة وتم إجراء عمليات رفع الركام وتم العثور على شخص متوفى وآخر مصاب وتم نقله إلى المستشفى.

المزيد عن: سقف حدائق القبة الحماية المدنية إنهيار
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