بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد توديع البطولة العربية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات عقب مواجهة الوصل.





وكان الأهلي قد تعادل أمس أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق، في دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال، ليودع البطولة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسكندرية بنتيجة 2-2.





وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه عقب الخروج من البطولة العربية، بالإضافة إلى الهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال.





ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته عصر غد السبت على ستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



