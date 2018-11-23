رامي عياش: شرف كبير أن أغني على مسرح الأوبرا للمرة الخامسة

أحيا النجم اللبناني رامي عياش، حفلا ناجحا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ27، وقدم عياش أغنية "بلادى" و"الله عليكي يا مصر".

وفى كلمته قال عياش، إنه شرف كبير أن يغني على مسرح الأوبرا للمرة الخامسة، مؤكدا أن والدته حضرت أول مرة له على مسرح الأوبرا وكانت فخورة به، مشيرا إلى أن روحها من المؤكد موجودة بالحفل، موجها الشكر للمايسترو مصطفى محمود وللفرقة الموسيقية.

وقدم نشيد "أمى"، وذلك بصحبة 4 من الأطفال، إضافة إلى أغنيات "الناس الرايقة" و"بلعكس" و"خلينى معاك"، و"شمس بتشرق"، و"حبيتك أنا" و"أمير الغناء" و"يا مسهر عينى" و"جبران" و"من الشباك لرميلك حالى" و"قديش كان فى ناس" للنجمة فيروز، و"سواح" للعندليب، و"لبنان يا قطعة سما" و"قال جانى بعد يومين" لسمير سعيد.

الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 43 حفلا غنائيا وموسيقيا يشارك فيها 73 مطربا وعازف سوليست من نجوم 8 دول عربية، منهم مدحت صالح (مصر)، عازف البيانو عمر خيرت (مصر)، كارلارميا (لبنان)، نسمة محجوب (مصر)، فرح الموجى (مصر)، عازف الكمان أندريه سويد (لبنان)، نهال نبيل (مصر)، على الحجار (مصر) وغيرهم.