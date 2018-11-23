مصر تحفظ السلام فى 14 دولة إفريقية

لعبت مصر دوراً مهماً فى السنوات الأخيرة الماضية، كأحد رءوس الحرب على الإرهاب والتطرف، وبات ذلك واضحاً من خلال جهودها بأرض الفيروز، وتشييدها للمركز الإقليمى لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع دول الساحل والصحراء.





ولم تتوقف الجهود المصرية عند ذلك الحد، بل امتدت لحفظ وتحقيق السلام فى القارة الإفريقية، من خلال المشاركة بقوات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، بالمناطق التى تشهد نزاعات وحروبًا مسلحة واضطرابات أهلية.





وتسهم قوات حفظ السلام المصرية فى حفظ الأمن والسلام داخل أكثر من 14 دولة فى القارة السمراء، من أهمها إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والسودان فى إقليم دارفور، إلى جانب دولة الصومال وجزر القمر وساحل العاج وأنجولا وموزمبيق وليبيريا وبوروندى وروندا وسراييفو. واختارت الأمم المتحدة مصر ضمن الدول المشاركة فى قوات حفظ السلام نظراً للتطور التى تشهده القوات المسلحة، والمنظومة الأمنية فى مصر، والتدريب العالى للمقاتل المصرى، وتأهيله المتطور للتعامل مع التوترات والأزمات الدولية خارج حدود دولته، مع التعاون مع جنسيات أخرى مشاركة، ولذلك تعتبر مصر سابع أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام الدولية، بواقع يتجاوز 3100 مقاتل من قوات الجيش والشرطة،







