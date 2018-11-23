النشاط الاقتصادي في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في 4 سنوات

سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في ألمانيا أدنى مستوى في 4 سنوات خلال الشهر الجاري، بفعل هبوط حاد في أداء القطاع الصناعي.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 52.2 نقطة في شهر نوفمبر الجاري بالقراءة الأولية مقابل 53.4 نقطة المسجلة في أكتوبر السابق له.





ويُعد النشاط الاقتصادي في ألمانيا خلال نوفمبر أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة لكنه مع ذلك يعتبر عند أدنى مستوى في نحو 47 شهراً.





وبحسب البيانات، فإن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بلغ 51.6 نقطة في نوفمبر وهو أدنى مستوى في 32 شهراً ومقارنة مع 52.2 نقطة المسجلة في أكتوبر الماضي.





وسجل النشاط الخدمي في ألمانيا خلال نوفمبر مستوى 53.3 نقطة وهو أدنى مستوى في 6 أشهر، ومقابل 54.7 نقطة في أكتوبر.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يرتفع إلى 52.3 نقطة وأن النشاط الخدمي سيتراجع إلى 54.6 نقطة خلال نوفمبر.





وأوضحت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا تراجع خلال نوفمبر بفعل التباطؤ مرة أخرى في نمو القطاع الخاص مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات بأبطأ وتيرة في 4 سنوات تقريباً.



