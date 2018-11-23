مصطفى عمار يكتب: أزمة السوق الدرامية وفرص ماسبيرو للعودة

لا صوت يعلو فى السوق الدرامية الآن عن أزمة أجور النجوم ورفض غالبيتهم العمل بأجور مخفضة، لتقليل حجم نزيف الخسائر التى تتعرض لها الفضائيات المصرية كل عام والتى وصلت لأكثر من ثلاثة مليارات جنيه خلال العام الماضى فقط! شركة إعلام المصريين التى أصبحت مالكة لأكثر من 80% من القنوات الفضائية، تحاول فرض نوع من الانضباط على السوق بوضع سقف محدد لأجور النجوم وميزانيات المسلسلات، ربما يكون رفض النجوم للفكرة هو وجود تامر مرسى نفسه ممثلاً شركة إعلام المصريين كرئيس مجلس إدارتها، وهو فى الأصل منتج سبق وتعامل مع أغلب نجوم الدراما وكان واحداً ممن يمنحون هؤلاء النجوم أجوراً خيالية وقت أن كانت السوق الدرامية محكومة بقانون الحصرى الذى اتبعته أغلب الفضائيات الخاصة وكان أول خطوات تدمير الصناعة وخراب بيوت منتجين كبار وتوقفهم عن الإنتاج مثل المنتج محمد فوزى والمنتج محمد شعبان وغيرهمًا كثيرون الذين لم يحتملوا تأجيل مديونيات لهم لدى فضائيات عديدة تجاوزت الـ15 مليون جنيه.. فتوقف الإنتاج بعد عجز هذه القنوات عن سداد حقوق المنتجين.. ربما لو كان شخص آخر يتفاوض مع النجوم على تخفيض أجورهم مثل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أو أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى أو حتى أضعف الإيمان أحمد صقر رئيس قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى.. وقتها فقط كان نجوم الدراما سيشعرون بأن الدولة هى صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة وأن تخفيض أجورهم يحدث من أجل إنقاذ الدراما وكنوع من الدعم لمؤسسات الدولة القائمة على صناعة الدراما.. ربما تكون هذه النقطة مهمة وحساسة فى مسألة رفض العديد من النجوم لفكرة تخفيض أجورهم.. وهى نقطة ربما ينتبه إليها المسئولون عن ملف الإعلام ويتجاوزوها ليتم تكليف شخص حكومى بالتفاوض حول أجور النجوم وميزانيات المسلسلات بخلاف المنتج تامر مرسى أحد أشهر المنتجين فى مصر والذى لا يختلف اثنان على أمانته وإخلاصه وشطارته كمنتج حقق لشركته «سينرجى» مكاسب ضخمة فى السوق الدرامية والإعلانية المصرى.





ولكن دعونا نتجاوز أزمة من يتحدث مع النجوم على تخفيض أجورهم لننطلق لنقطة أكثر أهمية، وهى لماذا لا يكون عودة الانضباط للسوق الإعلامية والإعلانية والدرامية فى مصر فرصة لأن تعيد الدولة لماسبيرو بريقه ونجاحه الذى استمر لسنوات كبيرة وجاءت ثورة يناير لتجهض عليه وتحوله لكيان خاسر ومفلس باستمرار.





لماذا لم تفكر الدولة فى أن يعود قطاع الإنتاج للعمل هو ومدينة الإنتاج الإعلامى أو حتى ضمهما فى كيان واحد ليجلسوا مع النجوم الكبار ويتفاوضوا معهم من أجل تقديم أعمالهم بشكل حصرى على قنوات التليفزيون المصرى.. لجذب المعلن مرة أخرى لماسبيرو..





وهل إذا قامت الدولة برصد 250 مليون جنيه من ميزانيتها لدعم هذا الكيان الجديد لتقديم محتوى درامى حصرى على قنوات ماسبيرو الأرضية والفضائية، سيرفض نجوم مصر العمل مع تليفزيون بلدهم ! 250 كافية لإنتاج أكثر من عشر مسلسلات ، ميزانية كل مسلسل 30 مليون جنيه.. هل سيخسر التليفزيون المصرى أو الدولة إذا قدمت هذه الأعمال، وهل سيرفض المعلن أن يعود للتليفزيون المصرى إذا وجد نجوم كبارًا على شاشته وبشكل حصرى.





أعتقد أن يسرا ويحيى الفخرانى وليلى علوى وكبار نجوم الدراما لن يبخلوا أن يمنحوا تليفزيون وطنهم عمل بأجر مخفض.. لا لشىء سوى كنوع من رد الجميل تجاه هذا الكيان العظيم.. الذى نشاهده كل يوم وهو يغرق رغم امتلاكه الخبرات والكفاءات والموارد التى تضمن له النجاح والاستمرار.





فرصة التليفزيون المصرى فى العودة كبيرة وعظيمة وتتطلب من الجميع تضحية لن تكلفهم الكثير، وربما تكون بداية لمرحلة جديدة من إعلام الدولة القوى الذى نبحث عنه جميعاً كمواطنين قبل الدولة ورئيسها.. ربما يكون هذا العام من أكثر الأعوام صعوبة على السوق الدرامية، ولكننا للحق بدأنا أولى خطوات الإصلاح بتطهير الإعلام من المرتزقة وغاسلى الأموال، ليعود للظهور مرة أخرى أصحاب المهنة الحقيقية والمخلصون للفن وليس لزيادة أرصدتهم بالبنوك، ما طرحته يستحق التفكير ويستحق المحاولة لأن كما كتبت وسأظل أكتب الدراما المصرية من خطوط الحمراء للأمن القومى لمصر، يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الإخلاص والشفافية والحرص فى نفس الوقت.. الفكرة بين يد المسئولين عن الإعلام والكلمة والأخيرة لهم





والله من وراء القصد.



