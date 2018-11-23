نشرة أخبار الظهيرة.. ترامب يعلن عزمه زيارة أفغانستان.. و"المرور" تحذر سائقي السايارت

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها ترامب يعلن عزمة زيارة أفغانستان، والجيش اليمني يُسقط طائرة إيرانية.

مدير "تنمية الصعيد": استثمرنا 190 مليون جنيه في الصرف الصحي والمياه





يسابق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسوهاج وقنا الزمن للإنتهاء من مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة الخدمة من خلال إنشاء محطات مياه نقية في عدة مناطق ، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة في مراكز المحافظتين .

ننشر أهم مطالب "البيطريين" اليوم في جمعيتهم العمومية





يعقد مجلس نقابة الأطباء البيطريين جمعية عمومية غير عادية "طارئة"، اليوم الجمعة، بمقر دار الحكمة، لمناقشة مشاكل الطب البيطرى تحت عنوان "لا لتهميش دور الطب البيطري".

الجيش اليمني يسقط طائرة إيرانية مسيرة قرب صنعاء





نجح الجيش الوطني اليمني، في إسقاط طائرة دون طيار إيرانية الصنع، أطلقتها الميليشيات الانقلابية، مستهدفة مواقع الجيش في جبهة "نهم" قرب العاصمة صنعاء، فيما لقي 48 عنصرًا من الميليشيا مصرعهم في جبهة "باقم" بصعدة.

مقتل وإصابة العشرات جراء عمليات أمنية شمالي أفغانستان





أعلن الجيش الأفغاني، أن عشرات المسلحين سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية في إقليمي بلخ وفارياب شمالي أفغانستان.

بيان عاجل من شرطة أبوظبي بشأن جريمة قتل ارتكبتها امرأة





نفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، المعلومات غير الحقيقية والتي نقلت صورة غير دقيقة لأحداث قضية مقتل (عربي) على يد (عربية) من الجنسية نفسها، التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تناقلته عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية.

مصرع 48 مسلحاً حوثياً بمواجهات في صعدة





لقي 48 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

للمرة الأولى.. ترامب يعلن عزمه زيارة أفغانستان





ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، في خطوة ستمثل أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأمريكية في منطقة حرب.

المرور تحذر سائقي السيارات





حذرت اﻹدارة العامة للمرور قائدي السيارات، في أثناء القيادة تحت الأمطار؛ لمنع وقوع الحوادث المرورية التي تؤدي ﻻنقلاب السيارات، مع عدم التحكم في عجلة القيادة على الطرق.