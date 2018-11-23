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الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
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علي نبوي
 
قرر محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني المؤقت للأهلي، استئناف تدريبات الفريق عصر غدٍ السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتغادر بعثة الأهلي دبي في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الإمارات، «العاشرة صباحا بتوقيت مصر» على أن تصل مطار القاهرة في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكان مجلس الأهلي قد قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، وتكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

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