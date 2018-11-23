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مجدداَ.. تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
مجدداَ.. تركيا تهاجم الاتحاد الأوروبي
صورة أرشيفية
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وكالات
 

انتقدت تركيا اليوم الجمعة، تصريحات أدلت بها مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن حكم القانون في تركيا، بعد يوم من توجيهها ومسؤول آخر، انتقادات لأنقرة بسبب القبض على صحفيين واحتجاز سياسي كردي.

وفي مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك"، انتقد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، تصريحات فيدريكا موغيريني ووصفها بأنها "تجاوزت الحدود"، بعدما وبخت أنقرة في مؤتمر صحفي أمس الخميس، بسبب احتجاز صحافيين وأكاديميين، وقالت إنها تأمل أن يطلق سراح السياسي صلاح الدين دمرداش قريباً.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الأسبوع، تركيا بالإسراع في الفصل في قضية دمرداش، قائلة: إن احتجازه انتظاراً لمحاكمته طال أكثر مما يمكن تبريره.

وذكر جاويش أوغلو أن قرار المحكمة، دوافعه سياسية وليست قانونية، مضيفاً أن المحاكم التركية ستبت في القضية.

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