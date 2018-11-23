"الدرندلي" يكشف كواليس إقالة "كارتيرون" من الأهلي

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الأهلي في الإمارات، أن قرار إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني، وليندمان مدرب للأحمال، جاء بالتنسيق بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء المجلس.





وأضاف الدرندلي أنه تم تكليفه من قبل رئيس النادي بإخطار المدرب الفرنسي ومدرب الأحمال بقرار المجلس كنوع من الاحترام لهما، وهو ما حدث بالفعل، حيث عقد على الفور جلسة مع كل شخص فيهم على حدة، وأخطرهم بالأمر.





وأشار الدرندلي إلى أن كارتيرون تعامل مع الموقف بكل احترام، حيث أكد أنه رجل محترف ويدرك أن هذا الأمر يحدث في كرة القدم، موجها الشكر الدرندلي على إخطاره بالقرار بدلا من أن يعرفه من خارج النادي، أو من خلال وسائل الإعلام، وأنه سعيد جدا بهذه التجربة مع النادي الأهلي الذي يتمنى له التوفيق دائماً، وفي نفس السياق تقبل ليندمان القرار، موضحا أن هذا أمر طبيعي في كرة القدم.





وأوضح أمين صندوق الأهلي أنه أخطر أيضا الكابتن محمد يوسف بقرار مجلس الإدارة بتوليه مهمة المدير الفني المؤقت للفريق بالتنسيق مع رئيس النادي، على أن يتم حسم مصير المدرب الأجنبي الجديد خلال الفترة المقبلة التي ستشهد الاستقرار على كافة الأمور داخل قطاع الكرة بالتنسيق بين محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبدالحفيظ .





وأشار الدرندلي إلى أن مجلس الإدارة يقدر جدا حزن الجماهير، وهدفه هو اتخاذ قرارات تساعد على عودة فريق الكرة لمنصات التتويج كعادته دائما.