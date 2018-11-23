راحة لحمد أحداد من تدريب الزمالك و"الونش" يواصل التأهيل

حصل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق.





وسمح الجهاز الفني للاعب بالراحة اليوم وذلك في ظل إصابته بنزلة معوية غادر على إثرها معسكر الفريق أمس استعداداً لمباراة الداخلية التي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف.





وعلى جانب آخر يواصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق البرنامج العلاجي الموضوع له من طبيب الفريق، بجمانيزيوم النادي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.





وخصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة بدنية قوية للاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء الداخلية أمس وذلك على هامش المران، وعقب هذه الفقرة قام جروس بتقسيم هؤلاء اللاعبين إلى مجموعتين، حيث أدوا تقسيمة في وسط الملعب، وقام الجهاز الفني بتنفيذ بعض الأمور الفنية خلالها.





وكان الزمالك قد فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في اللقاء المقرر له يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري العام.