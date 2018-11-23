الجونة تستضيف حفل زفاف كريمة منير فخرى عبدالنور





احتفل منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، خلال ثورة يناير، ثم وزارة السياحة، بزفاف ابنته ندا بالجونة، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة، وسيدات المجتمع، وتعد هذه هى المرة الثانية التى يختار فيها «عبدالنور» وزوجته شهيرة عبد النور، الجونة لتشهد حفل زفاف أحد أبنائهما، وكان قد اختارها إبان ثورة يناير لإقامة حفل زفاف نجله من ابنة الراحلة علا غبور، المساهمة الرئيسية فى إنشاء مستشفى 57357، وكان الحفل كبيراً جداً حضره عدد من الشخصيات العامة، والوزراء السابقين والحاليين، رغم الأحداث السياسية التى كانت تمر بها مصر وقتها، وكان ديكور الزفاف من تصميم محمد جوهر، منفذ الإعلانات المعروف.



