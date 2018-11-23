تخفيف منهج العلوم لطلبة التعليم الفنى

بعد مناشدة وزير التعليم طارق شوقى، للنظر فى تطوير مناهج اللغة العربية والدراسات بالمراحل التعليمية المختلفة، خاصة الابتدائى والإعدادى لطلبة المدارس الخاصة، لخلق جيل لا تلتقطه الجماعات الإرهابية، يعرف هويته ولغته وديننا الإسلامى، ألقى الوزير بمناشدتى عرض الحائط، وكل ما صدر من معاليه هذا الأسبوع قرار بتخفيف منهج العلوم لطلبة التعليم الفنى، ليكون بعض منهج العلوم حسب تعليمات معاليه للقراءة والإطلاع فقط! فهل أصبح من اختصاصات معاليك يا سيادة الوزير تخفيف المناهج؟ وما السبب الرئيسى الذى دفع سيادتك لذلك، هل وجدت أنه حشو لا جدوى منه، أم أن سقف المنهج عالى علمياً على الطلاب؟.. يا معالى الوزير راجع مناهج العربى والدراسات الاجتماعية، هناك أجيال تضيع بسبب مجموعة لا يهمها سوى فلوس اللجان، وطباعة الكتب، اتقوا الله فى أولادنا.



